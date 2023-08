Un Lionel Messi decisivo se vio la noche del domingo en el partido entre el Dallas FC y el Inter de Miami, en la Leagues Cup. El agentino y Jordi Alba se combinaron para hacer gala de su talento en el balompié norteamericano.

Pero el Dallas dio la pelea obligando a llevar el partido hasta la tanda de penas máximas, de esa manera desde el punto blanco, Jordi y Messi conquistaron dos penaltis. El inter de los cinco tiros conquistó los cinco.

Messi hizo gala nuevamente con un golazo de pelota detenida, en un encuentro que tuvo un llenazo para colarse a cuartos de final. Los estadios se siguen llenando de fanáticos de fútbol para ver la magia del argentino.

HE DID IT AGAIN. 🤯

LEO MESSI. FREE KICK. EQUALIZER. 4-4. pic.twitter.com/Yh1TXFDENH

