Lionel Messi dirá presente durante el entretiempo del Super Bowl LVIII, la gran final de la NFL que tendrá lugar el 11 de febrero de 2024 en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Según confirmó este jueves la empresa cervecera Michelob Ultra, el argentino del Inter Miami protagonizará un anuncio de 60 segundos que será emitido en el medio tiempo del Super Bowl.

De manera extraoficial, estima que Michelob desembolsará alrededor de 14 millones de dólares por esta pieza publicitaria que tendrá a la joya del fútbol mundial como cara visible.

This #SuperBowlLVIII, Messi proves that a Superior Light Beer is worth the wait. Tag a friend you can't wait to grab an ULTRA with. #GameOnULTRA pic.twitter.com/MnDasXIWi1

— Michelob ULTRA (@MichelobULTRA) January 25, 2024