Compartir

Messi y el Mundial 2026 fueron noticia este martes ya que el astro argentino habló que es probable que no esté en la selección de Argentina. Ya antes de que terminara la Copa del Mundo de 2022 en Qatar había hablado al respecto

En días recientes dijo que por ahora no participará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya para ese tiempo tendrá la edad de 39 años. El exjugador del PSG y que fichó recientemente en el Inter de Miami se encuentra en China.

Lo dicho por Messi causó tristeza entre sus seguidores y muchos aseguran que es probable que de verdad no esté con el combinado argentino. Argentina en 2026 será uno de los equipos más buscados.

“Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”. Dijo Messi en torno a la pregunta si estará o no en la cita de 2026.

Messi y el Mundial 2026

Hasta ahora no han empezado las eliminatorias donde no sabemos si el jugador será convocado. Al menos indican que pudiera verse en la famosa disputa de los cupos suramericanos.

Todo el mundo sabe lo difícil que es buscar un cupo en dicha zona para el Mundial. Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay y el histórico Uruguay siempre parte como favoritos.

Dijo que quiere seguir al frente como capitán de la selección en el campo pero lo hará como una enseñanza para que lleguen al Mundial. La cita de Estados Unidos busca además promocionar el turismo deportivo.

Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.