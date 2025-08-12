Compartir

El subterráneo valenciano celebra 34 años de su fundación, siempre al servicio del pueblo y cada día afianzándose como el principal medio de transporte de la capital carabobeña. Cruzando de norte a sur a la capital del estado.

Cabe destacar que, la Compañía Anónima Metro de Valencia fue fundada un 12 de agosto de 1991 y que durante todo este tiempo ha sido un transporta rápido, seguro y confiable que ha movilizado a más de 650 millones de personas, todo esto ha sido posible gracias en Revolución Bolivariana, iniciado por el eterno líder Hugo Chávez y hoy ratificado por nuestro Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros.

La Gestión Revolucionaria de Metro de valencia a cargo de su Presidenta Yolyemil Rodríguez Marín, la empresa ferroviaria avanza en sus diversos planes de mantenimiento a todo el sistema, que permiten superar las adversidades impuestas por el bloqueo económico y tecnológico contra la Patria, posicionándose como el medio de transporte público principal de la metrópolis carabobeña.

Con la participación de su Clase Obrera Trabajadora y mano de obra 100% venezolana, es garante de los mantenimientos oportunos a nuestra flota de Trenes, Vías Férreas, al Sistema Eléctrico y Escaleras Mecánicas a fin de preservar la calidad del servicio para nuestros usuarios y usuarias que a diario se desplazan por el subterráneo valenciano.

Cumpliendo con las políticas emanadas por nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro en materia de formación y capacitación del Poder Popular; es por ello que a través la Oficina de Atención al Ciudadano de Metro de Valencia con sus múltiples enlaces del punto y circulo de la institución.

Se han ejecutado diversas actividades tales como: Jornadas Medicas beneficiando a más de 1500 usuarios así como Talleres en colegios y comunidades que han permitido beneficiar a más de 1200 los niños, niñas y jóvenes de la patria, la acción social de Metro de Valencia se fortalece diariamente al servicio del pueblo.

Reafirmando nuestro compromiso y lealtad con la revolución de Chávez, el sueño de nuestra América en Venezuela el plan de la patria avanza y no se detiene mediante la Gran Misión Transporte Venezuela.

Agradeciendo al presidente Nicolás Maduro Moros, al Ministro para Transporte, Ramón Velásquez Araguayán y a la Gestión de Metro de Valencia a cargo de Yolyemil Rodríguez Marín, el subterráneo valenciano junto a sus Clase Obrera Trabajadora avanzan en el traslado rápido, seguro y confiable, que nos ha caracteriza a lo largo de los años.

