Compartir

En un despliegue de innovación y visión estratégica que conectó simultáneamente a Caracas, Maracay y Maturín, MG Motor oficializó el lanzamiento del nuevo MG5. La marca no solo presentó un sedán que equilibra elegancia moderna y rendimiento, sino que ejecutó una ambiciosa maniobra de mercadeo al revelar su “Plan Asegúrate con 500”, un programa de preventa disponible a nivel nacional, diseñado específicamente para derribar las barreras económicas y facilitar el acceso a vehículos cero kilómetros en el país.

El nuevo integrante del portafolio de MG llega al mercado nacional con una configuración mecánica robusta, un motor 1.5L y una transmisión eficiente, pensada para la topografía y exigencias del territorio venezolano. El habitáculo, por su parte, prioriza el confort y la amplitud, posicionándose como una opción sólida tanto para el entorno corporativo como para el uso familiar.

«Con el MG5 no solo estamos entregando un vehículo de ingeniería superior y un rendimiento excepcional; estamos ofreciendo tranquilidad. La confianza en nuestra manufactura es tal, que respaldamos este lanzamiento con una garantía líder de 6 años o 120.000 km, asegurando que cada kilómetro recorrido sea una inversión segura para el cliente venezolano», afirmó Rodolfo Revanales, Gerente General de MG Motor Venezuela.

Una solución financiera a la medida del país

Más allá de los atributos del vehículo, el corazón de la noticia reside en el «Plan Asegúrate con 500». Esta herramienta comercial permite a los usuarios iniciar el proceso de adquisición con un enganche inicial de tan solo USD 500, transformando la compra de un automóvil en un proceso planificado y accesible.

“Este programa ofrece beneficios estratégicos clave, como cuotas adaptadas a la capacidad de pago del cliente y una seguridad jurídica blindada, con entregas garantizadas en un plazo máximo de 180 días bajo contrato” indicó Leopoldo Pérez, Director Comercial MG Motor Venezuela.

Asimismo, la marca asegura que el enfoque con este plan es derribar las barreras de entrada que tradicionalmente han limitado el mercado. “Bajo un contrato firmado permitimos que tanto particulares como empresas planifiquen la adquisición de su próximo vehículo o flota. Es una solución real para quienes buscan un patrimonio sólido sin la presión de un desembolso inmediato», explicó Pérez.

Respaldo y consolidación nacional

La expansión de MG Motor en Venezuela no es solo de catálogo, sino de infraestructura. Con una red de 19 concesionarios a nivel nacional, la marca garantiza que tanto el nuevo MG5 como su plan de preventa cuenten con un soporte de postventa real, inventario de repuestos y mantenimiento especializado.

Con este lanzamiento, MG Motor Venezuela se reafirma como una de las marcas de mayor crecimiento en el sector, demostrando que su estrategia no solo se basa en la calidad del producto, sino en la comprensión profunda de las necesidades de movilidad y financiamiento de la sociedad venezolana.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Mhoni Vidente y la predicción para el resto de 2026: «Va a ser un año muy fuerte»