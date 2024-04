Compartir

Mhoni Vidente y el eclipse solar 2024 son tendencias a pesar de que el fenómeno fue el lunes. La astrologa destacó que este hecho traerá conflictos a nivel mundial, lo que pudiera desatar una guerra de grandes magnitudes.

Comentó la vidente que este no es más que un aviso de lo que podría venir en los próximos meses. El año pasado también dijo igual sobre el mes de septiembre pero solo se mantuvo el conflicto de Rusia y Ucrania.

«Hay la iniciativa de una tercera guerra mundial. La gente más poderosa del mundo ya comenzó a mover completamente sus ejes. Empezaron a hacer estrategias para empezar una guerra sin control», comentó.

Indicó que ve que se cometerán varios atentados en varios países del mundo, estos ocurrirán en aeropuertos como en cines. La vidente resaltó que uno de los blancos pudiera ser los Juegos Olímpicos de París.

Mhoni Vidente y el eclipse solar 2024

«En varias partes del mundo se van a estar viendo atentados todavía más fuertes. En Francia, en las Olimpiadas; en España, en el metro; en Estados Unidos, en aeropuertos y centros comerciales. Quieren empezar a provocar el caos», alertó.

Mhoni dejó varias recomendaciones para el mes de abril, indicó que no es un mes bueno para hacer ventas o grandes compras. Como tampoco para cambiar de look, especialmente nada de cambios con el cabello.

«No sacar ningún crédito bancario ni hacer grandes compras como de casa o carro. No comer carne de cerdo. No prometer lo que no se va a cumplir. No cortarse el cabello», destacó en lo que podría venir para este mes de abril.

