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El fallecimiento de un cantante venezolano o colombiano fue vaticinado por la tarotista Mhoni Vidente. En un video de la empresa Unicable, la pitonisa habló de esta figura que podría ser venezolana o colombiana, dijo la revista colombiana, Semana.

Dijo que lo veía entre los dos países, lo dicho por la mujer causó curiosidad entre los fanáticos de la música. Indicó que la muerte de este artista bañaría de dolor las redes sociales, pero que sería algo de salud.

Indicó que este artista podría fallecer por problemas del corazón como por problemas por un virus. Esto sería repentino, no dijo la edad pero si indicó que es un venezolano muy querido el cual no vive en nuestro país.

“Yo veo que fallece un cantante venezolano. Están cambiando muchas cosas en el mundo. Pero veo la muerte de un cantante venezolano o colombiano”; indicó ante las cámaras hoy viernes.

Mhoni Vidente vaticinó el fallecimiento de un cantante venezolano o colombiano

Lo dicho por Mhoni cayó por sorpresa, como es sabido ha acertado en muchas de sus predicciones. Esta vez no habló de guerras como tampoco de desastres naturales, habló de un artista.

“Sí, es un cantante que muere por cuestiones rápidas, del corazón o covid-19, una situación grave en los próximos días. A mucha gente nos va a caer por sorpresa este fallecimiento. Es muy querido, es venezolano que ya no vive en Venezuela, o un colombiano que vive en Miami… o viviendo cerca.

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