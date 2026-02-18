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Mhoni Vidente y la predicción para el resto de 2026 no es fácil e indicó que “va a ser un año muy fuerte”. La astrologa cubana radicada en Miami y México, dijo que el clima es uno de los factores que van a afectar a este año.

Las alarmas sísmicas han continuado, comentó además acerca del clima que es el año del sol y que eso es indiscutible. Resaltó que desde el 20 al 22 de este mes el mundo tendría un episodio fuerte.

«Es el año del sol y del sismo, eso es indiscutible. Llevamos 45 días y ya hemos tenido tres alarmas sísmicas. Además, el 20, 21 o 22 de febrero se viene otro episodio fuerte»; señaló Mhoni Vidente.

La vidente destacó con cara de preocupación, que hay que estar prevenidos acerca de los sismos. Y dijo cuales serán los meses donde hay que estar preparados y que pueden generar situaciones complicadas.

Mhoni Vidente y la predicción para el resto de 2026

«Van a seguir los sismos, va a ser un año muy fuerte en cuestiones de movimientos y todavía nos faltan los meses graves, que son mayo, septiembre y diciembre. Más que todo aquí en México”, dijo. “Hay que estar prevenidos y estamos en una situación complicada, pero no veo peligro, sino que todo quedará en el simple susto», agregó.

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