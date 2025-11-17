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El icónico «Rey del Pop» Michael Jackson, ha alcanzado un récord histórico al convertirse en el primer artista en aparecer en el Billboard Hot 100 durante seis décadas consecutivas.

El «Rey del Pop» debutó en el Hot 100 en noviembre de 1971, con su primer éxito como solista, «Got to Be There». A lo largo de su carrera, Jackson acumuló 30 canciones en el Top 10, 13 de las cuales alcanzaron el primer puesto, un logro impresionante que subraya su influencia y permanencia en la industria.

Antes de este resurgimiento de «Thriller», la última vez que Jackson estuvo en el Top 10 fue en 2018, cuando colaboró con Drake en la canción «Don’t Matter to Me». Con su regreso al ranking, se reafirma la relevancia del artista, incluso años después de su fallecimiento.

Michael Jackson en el Billboard Hot 100 durante seis décadas

Este récord de seis décadas en el Hot 100 no tiene precedentes, aunque Andy Williams había logrado mantenerse en el Top 10 durante cinco décadas, hasta ahora el máximo registrado. El impacto de Jackson, tanto como solista como ícono global, sigue siendo una influencia perdurable.

En la lista de esta semana, también destacan otros artistas: Taylor Swift continúa dominando el ranking, con su sencillo «The Fate of Ophelia» ocupando el número uno por quinta semana consecutiva, mientras que la canción «Golden» de HUNTR/X, parte de la banda sonora de la película de Netflix Las guerreras K-pop, se mantiene en el segundo puesto, tras haber sido número uno durante ocho semanas consecutivas.

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