Compartir

Acariciar a un gato, puede ser una tarea difícil ya que hay partes donde les puede gustar y otras no. Su cuerpo es uno de los más sensibles a movimientos y es por ello que no todos se dejan tocar.

Este animal es uno de los más excéntricos y uno de los más famosos, en la actualidad es uno de los más promocionados en redes sociales. Incluso hay cuentas en Instagram donde podemos aprender mucho de su cuerpo.

Estos son frágiles, en primer lugar, el gato es un animal delicado no les gusta mucho que los toquen. Como muchas veces estos buscan cariño o quieren jugar. Pero debes saber que hacer en caso de tener uno.

En primer lugar las patas y su cola son netamente delicadas, este no es como el perro, el gato es un poco más lejano. Unos pueden mostrarte sentimientos otros no, es por ello que sus patas y la cola te recomendamos no tocarlas.

El pecho y parte de la espalda son zonas donde este puede quedarse tranquilo. De hecho, les puedes tocar esas partes sin problemas. Estos se quedaran a punto de dormirse si de paso comienzas a hablarle.

Acariciar a un gato

En lo que es la cabeza hay mucha estimulación, pero sin molestarle en lo que es el rostro. Allí les gusta mucho las caricias sobre todo sobre la cabeza.

La parte baja de su espalda este podría ser un “tal vez” ya que hay muchos de ellos que no les gusta que los toquen allí. De igual manera, sobre la espalda llegando a la cola esto lo puede tomar a juego.

Muchos de los “felinos” o “michis” les gusta tener confianza y jugar con una sola persona de la familia. No les gusta muchas veces que los fastidien, y algunos son de mal humor, como otros pueden ser juguetones.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.