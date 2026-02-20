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Microbús se hundió en un lago congelado en Siberia y solo una persona se salvó

By Redacción Carabobo
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Microbús se hundió en un lago congelado en Siberia
Foto: El Viajero.

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Un microbús se hundió en un lago congelado en Siberia y solo una persona se salvó. El hecho ocurrió hoy viernes en el lago Baikal en la región siberiana en Rusia. El pequeño bus circulaba por una capa de hielo, la cual se rompió.

El microbús llevaba siete turistas chinos además de dos tripulantes. La unidad de transporte circulaba por una zona prohibida, personas que estaban cercanas observaron cuando el bus cayó al agua congelada.

Microbús se hundió en un lago congelado en Siberia

El accidente fue cerca del cabo Jojoi cuando el grupo que iba en el mismo intentaba llegar a la isla de Oljón. Hasta ahora una sola persona logró salvarse del hecho ocurrido, mientras las autoridades siguen en la búsqueda.

El vehículo iba rumbo a uno de los puntos más visitados del lago, cuando la capa de hielo no aguantó el peso y cayeron. La Fiscalía General de Siberia confirmó que hasta ahora el resto de los ocupantes de la unidad no se ha encontrado.

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Source2001/EFE
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