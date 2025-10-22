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Fue sorprendido y detenido Jorge Luis Guzmán Cordero, de 39 años, miembro de la banda “El Carlos” por funcionarios de PoliChacao en la avenida Lazo Martí de la urbanización El Rosal.

Guzmán Cordero se desplazaba en una moto roja cuando se detuvo al lado de una víctima y con un arma en la cintura, la amenazó de muerte para despojarla de sus pertenencias.

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El alcalde Gustavo Duque informó, vía cuenta oficial de PoliChacao en Instagram que, está trabajando con los cuerpos de seguridad para desmantelar a la banda de alias “El Carlos”, cuyo modus operandi es robar teléfonos de alta gama, para comercializarlos desde Sabana Grande hasta ser llevados por contrabando a Colombia.

Duque indicó que la sagacidad y entrenamiento del efectivo logró frustrar el robo, aunado al trabajo de video vigilanciarealizado por el Centro Integral de Seguridad Ciudadana que venía marcando al maleante desde la urbanización Campo Alegre.

Miembro de la banda “El Carlos” detenido en Caracas

El sujeto está solicitado por la justicia y tiene un amplio registro criminal con más de nueve detencionese ingreso a tribunales por los delitos de robo a personas, robo de vehículo, posesión de sustancias estupefacientes, violencia, aprovechamiento de las cosas provenientes del delito, entre otros.

El delincuente permanecerá recluido en la sede policial luego de ser presentado ante un tribunal de control y que se le decretará medida judicial de privativa de libertar por el delito de robo agravado.

Por último, el alcalde Gustavo Duque ordenó reforzar el patrullaje motorizado y de ciclistas en varias zonas comerciales del municipio, y tolerancia cero a los delincuentes, a fin de brindar mayor resguardo a los ciudadanos en víspera de los meses de noviembre y diciembre.

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