Compartir

La exreina de Nuestra Belleza Latina 2018, Migbelis Castellanos defendió su figura en las redes sociales por los comentarios que han dejado tras su publicación de fotos en el gimnasio.

Algunas personas expresaron que “Estás muy flaca, ¿te operaste?”, “no adelgaces más”; lo cual causó revuelo en su cuenta de Instagram; pues contestó a los usuarios que la atacaban.

La exreina explicó que sus resultados obedecen al esfuerzo y trabajo que ha hecho desde el año pasado para mantener su figura estilizada. Y todo ha sido a base de disciplina y ejercicios.

La venezolana de 26 años, escribió en sus historias de Instagram que «Empecé a bajar de peso desde antes de Thanksgiving [noviembre], pero ustedes lo notan de un día a otro. No lo estoy haciendo por complacer a nadie, solo que me puse juiciosa con los entrenamientos. Hablar de los cuerpos de los demás, no está OK».

«Nadie sale a correr por mí, nadie va al gimnasio por mí. Cualquier método que te de una ayuda extra es válido, pero créeme que estos músculos y el abdomen fuerte son hechos a punta de pesas», agregó.

Migbelis Castellanos no es la primera figura pública que debe defenderse de las acusaciones que hacen a través de las redes sociales sobre su cuerpo. Lo mismo le pasó a Selena Gómez, Carolina Sandoval o Lizzo, entre otras.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.