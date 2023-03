Compartir

Tras años lejos del foco audiovisual, el cantante español Miguel Bosé regresó a escena y presentó una bioserie de 6 episodios en la que participa.

Durante una entrevista, reveló la serie Bosé, que protagoniza con el actor José Pastor, su hijo, quien lo interpreta en su propia serie.

La producción se estrena este 3 de marzo en SkyShowtime y se basa en la vida del español, y toca temas como su adicción a las drogas y sus aventuras.

Durante la conversación el cantautor habló del problema más serio al que se ha enfrentado: la pérdida de su voz, una tortura que suma ocho amargos años.

En tal sentido, relató que el pasado verano se despertó con un fuerte dolor de espalda y después de semanas en cama, lo operaron.

Todo fue a consecuencia de un accidente de tránsito que sufrió en el año 1999.

Según Miguel Bosé, el médico tratante le indicó que tenía infecciones que le quitaban la voz.

“Yo le pedía a Dios que si no podía cantar no cantaba, pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cuál es el timbre de la voz de su padre”, confesó Bosé.

Noticias 24 Carabobo

