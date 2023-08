Miguel Cabrera despachó cuadrangular y llegó a 509 batazos de vuelta completa en la derrota de los Tigres de Detroit ante Mellizos de Minnesota 5×3. El venezolano de esta manera empató a Gary Sheffield en el puesto 26 de los mejores jonroneros de todos los tiempos.

Cabrera ha estado chocando un poco más la bola en los últimos turnos y sigue colaborando con el equipo. Mientras abona el recorrido para su retiro en las próximas semanas. Por ahora, el bateador oriundo de Maracay solo piensa en destacar un poco más en el bateo.

Miguel Cabrera has hit his 509th home run against the Twins! #RepDetroit pic.twitter.com/MvjkX6Ydwq

— Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) August 16, 2023