En una mesa repleta de luminarias, el brillo de Miguel Cabrera era particular. Las 11 estrellas que estaban sentadas a su alrededor en la sala de prensa del Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas estaban allí para él, en un intento de agradecerle todo lo que el maracayero hizo por ellos y por el beisbol venezolano en su excelsa carrera, que promete terminar en Cooperstown.

Pero antes de pensar en la inmortalidad, Cabrera tiene otros planes por completar. Uno de ellos decidió revelarlo en medio de la charla con la prensa presente y se apoderó del protagonismo en la jornada de forma inmediata.

Su encuentro del pasado 1° de octubre en el Comerica Park podría no ser el último de su trayectoria profesional. El privilegio de albergar semejante compromiso puede recaer en uno de los recintos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, en la próxima campaña.

“Estuve pensando durante un tiempo la posibilidad de retirarme en Venezuela”, confesó el dos veces ganador del premio MVP, antes de la celebración de la vigésimo primera edición del Festival de Jonrones.

“Lo conversé con mi familia, con mis personas cercanas. Pero al final mi cuerpo no me permitió poder hacerlo este año, mi rodilla todavía me está generando problemas y voy a ser completamente sincero, no me gusta dar pena”, agregó.

Sin embargo, la posibilidad de darle tiempo a su cuerpo para recuperarse y mantenerse entrenando en el transcurso de los meses venideros con la intención de un último intento, una aventura final con los bengalíes que lo vieron crecer y convertirse en una de las máximas figuras de la pelota de MLB, continúa sobre la mesa.

“Si voy a hacer esto, quiero tener la oportunidad de realmente competir con todos estos chamos. Me gusta hacer las cosas bien y creo que los fanáticos se merecen mi mejor versión”, contó.

“Poder vestir el uniforme de los Tigres una última vez y despedirme frente a la gente en Maracay sería muy especial. Vamos a evaluarlo. Tengo pensado visitar el José Pérez Colmenares, reunirme con el presidente (de Aragua, Víctor Zambrano) y ver qué piensa sobre mi planteamiento”.

ATENCIÓN 🚨 Miguel Cabrera manifestó que se va a preparar para registrarse con los Tigres de Aragua en la Temporada 2024/25 Este año no lo hará por temas de su rodilla. Se quiere retirar compitiendo. pic.twitter.com/eDaMU86G7z — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) December 11, 2023

