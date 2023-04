Miguel Cabrera recibió este miércoles el primer homenaje con motivo de disputar su última temporada en las Grandes Ligas, cortesía de los acuales campeones de la MLB, Astros de Houston.

En compañía de sus compatriotas José Altuve, Luis García y Omar López, así como el manager Dusty Baker, Cabrera recibió una botella de vino, un sombrero de vaquero color negro y una gran botella de licor.

Este representará el primero de muchos reconocimientos que recibirá el “Tigre Mayor” a lo largo de la temporada 2023, tras una exitosa carrera de 21 años que lo llevará al Salón de la Fama.

For Miggy's farewell tour, the @astros gave him wine and a cowboy hat 🤠👏

(via @seideljeff)pic.twitter.com/Hh7h7ENX5k

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 5, 2023