El cantante Miguel Moly aseguró que le dolieron las declaraciones que ofreció su hijo Jonathan Moly en un documental.

Esto tras los recientes comentarios que realizó Jonathan en los que criticó a su padre por mostrar su nuevo romance a días de haberse separado, además de hablar sobre él en dicha pieza audiovisual.

«El video me dolió porque había tanta gente importante allí y no fue la mejor manera de expresarse de su papá (…) No entendí si es que quería que su video lo viera más gente, pero de nada vale hacerle eso a tu papá porque habla mal de mí, diciendo esas cosas fuera de lugar. Él me dijo que ese era su documental y le dije bueno hijo habla de ti y tus cosas y no de mí y mucho menos en esos términos. No me lo merezco», indicó.

Entre lágrimas, el artista comentó que siente que su hijo solo escuchó una sola parte de la historia y no su versión.

“Nosotros hablamos de tantas cosas y si él tiene ese tipo de remordimiento porque en una parte dice que no me guarda rencor, ¿por qué nunca me lo dijo? Le hubiese explicado tantas cosas, pero siento que escuchó una sola parte de la historia y una mentira dicha mil veces se convierte en verdad”, expresó Moly durante la entrevista con Luis Olavarrieta.

«¿Cuál trauma tiene Jonathan que le pude haber causado yo, si es muchacho perfecto a simple vista? Por supuesto yo no soy una persona perfecta y todos cometemos errores, pero no siento que haya sido tan grave para sacar eso a estas alturas del partido», acotó.

