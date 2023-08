Compartir

Inolvidable, emotivo y emocionante son algunas de las palabras que describen lo vivido el 29 de julio en el LoanDepot Park de la ciudad de Miami, casa de los peces donde se estuvo celebrando el “Día de la Herencia Venezolana” en reconocimiento al valioso aporte que han brindado los jugadores criollos en las Grandes Ligas.

Asimismo, también se declaró este día en el Doral y Miami como el “Día de Miguel Cabrera”, medida declarada por la Alcaldía del Doral que formó parte de esta celebración que en esta oportunidad fue en honor al pelotero, reconociendo así la destacada e impecable labor del grandeliga criollo quien se encuentra en la última temporada de las Mayores y fue artífice del segundo campeonato de los Marlins de Miami en la Serie Mundial 2003.

El partido dio inicio con la participación del cantante aragueño “Miguelito Díaz” quien fue el encargado de entonar las notas de nuestro himno nacional ante miles de venezolanos que hicieron acto de presencia en este sensible encuentro, seguiendo con el pitcheo inaugural de David Concepción.

Durante la actividad también se contó con la presencia de los peloteros profesionales, Omar Vizquel, Alex González, Luis Raven, Marco Scutaro y Edgardo Alfonzo, quienes junto con el público y demás jugadores que hacían acto de presencia en las instalaciones disfrutaron de “La Tierra de donde vengo”, sencillo interpretado por Miguel Eduardo Díaz para animar y amenizar el evento marcando un hito en la historia de la música llanera que por primera vez se cantaba desde un estadio internacional de las Grandes Ligas.

“No paren de soñar, sueñen tanto que Dios y la vida no tengan más remedio que cumplirlo. No tengo palabras para expresar lo feliz y lo orgulloso que me siento de ser venezolano” declaró Miguelito Díaz, cantante y compositor de la canta criolla.

De igual forma, también expresó lo importante de este día para la música nativa de nuestro país, dejando ver su firmeza y compromiso de seguir llevando “Joropo para el mundo”, lema que promueve con su más reciente gira nacional e internacional para rescatar y avivar el valor de nuestro folclore y su música llanera.

Sin duda, ambos aragueños profesionales son ejemplo de constancia, empeño, determinación y firmeza ante sus metas, haciéndolos merecedores del reconocimiento y éxito obtenido por su excelente ejercicio desde cada una de sus posiciones, recordando que Miguel Cabrera logró convertirse en uno de los jugadores más temibles de las Mayores, fue elegido dos veces como el “Jugador Más Valioso de la Liga Americana”, ganó Triple Corona del Joven Circuito algo que no se conseguía desde Carl Yastrzemski en 1967, cuatro títulos de bateo de la Americana, 3.000 hits y 500 jonrones.

