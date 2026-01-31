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La cuenca del Mediterráneo enfrenta un inicio de año catastrófico tras el paso del Ciclón Harry. Este fenómeno meteorológico ha dejado una huella de destrucción en el sur de Europa, ensañándose particularmente con la isla de Sicilia, donde la localidad de Niscemi se ha convertido en el epicentro de una tragedia ambiental que ha forzado la evacuación preventiva de aproximadamente 1.000 residentes.

La combinación de meses de lluvias acumuladas y la llegada del ciclón Harry desencadenó un movimiento de masa sin precedentes: un deslizamiento de tierra de 4 kilómetros de extensión.

Ciclón Harry

Videos que circulan en redes sociales muestran el escalofriante momento en que un acantilado en la parte alta de Niscemi colapsa, arrastrando laderas enteras y dejando infraestructuras residenciales suspendidas al borde del precipicio.

El colapso del terreno ha provocado que múltiples viviendas situadas en las pendientes se derrumbaran por completo. Otras estructuras, aunque permanecen en pie, presentan un riesgo inminente de caída total. A pesar de la magnitud de la escena, la Protección Civil y los bomberos han confirmado que, hasta el momento, no se registran víctimas mortales ni heridos, gracias a la activación oportuna de los protocolos de evacuación.

Científicamente, el desastre en Niscemi se explica por su delicada ubicación geográfica. La ciudad está asentada sobre suelos blandos y formaciones arcillosas, materiales altamente porosos que se saturan con rapidez. Cuando la intensidad de las lluvias del ciclón Harry se sumó a la humedad previa del subsuelo, la estabilidad se rompió, convirtiendo el terreno en una zona de alto riesgo hidrogeológico.

Impacto económico y declaratoria de emergencia

Ante el panorama desolador, el gobierno italiano ha decretado el estado de emergencia por un periodo de 12 meses en Sicilia y en las regiones vecinas de Calabria y Cerdeña. Las autoridades estiman que los daños materiales son masivos, con proyecciones que podrían superar los mil millones de euros.

El Ciclón Harry es el resultado de una violenta interacción entre masas de aire frío procedentes del continente y el aire cálido del mar Mediterráneo. En Sicilia, la altitud de sus montañas obliga a las nubes a elevarse, un proceso que intensifica las precipitaciones y las prolonga, generando el escenario perfecto para este tipo de catástrofes naturales.

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