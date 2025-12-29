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Un fanático de Tigres se hizo viral y es que lo sucedido pues no queda duda que fue un milagro del Creador, el cual lo salvó de un pelotazo. El seguidor del equipo aragüeño venía hacia las tribunas caminando con una bandeja de espumosas.

En la repetición se ve un foul de Wilson García, la pelota iba a toda velocidad y le pasó a escasos centímetros de la cara. Tanto es así que muchos dicen que no vio la pelota, de hecho hay una persona recostada de la pared y se ve que se aparta rápidamente.

El fanático “tigrero” afortunadamente no le pasó nada, quedó bien, sentiría quizá algo que pasó pero no vio que era la pelota que venía a toda velocidad. El video del juego entre Tigres y Bravos se hizo viral.

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Fanático de Tigres se salvó, y piden la malla

El video sirvió para que algunos los fanáticos del José Pérez Colmenares hicieran un llamado para que se coloque la malla. Mientras otros más ortodoxos destacan que la misma no hace falta.

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