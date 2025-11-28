Compartir

La esperada venta nocturna de MultiMax por el Black Friday se llevó a cabo con gran éxito la noche del jueves 27 de noviembre de 2025, con miles de clientes acudiendo a las 28 sucursales participantes de la multimarca más grande de Venezuela. Este evento, liderado por el empresario carabobeño Nasar Dagga, presidente de MultiMax y CEO de CLX Group, se ha convertido en una de las jornadas más esperadas por los consumidores.

Durante esta nueva edición del Black Friday organizado por MultiMax, los venezolanos pudieron acceder a productos de las mejores marcas nacionales e internacionales. Se trató de una oportunidad única para adquirir electrodomésticos, artículos tecnológicos y mucho más a precios inigualables.

Los pasillos de las 28 tiendas participantes se desbordaron de jóvenes, adultos y familias con niños que aprovecharon las ofertas para renovar sus hogares con una amplia gama de productos. Sin embargo, el foco especial estuvo en los televisores SmartTV de CLX, ideales para disfrutar del cine y las series en familia durante las fiestas navideñas, y los electrodomésticos.

“El récord histórico de ventas que logramos en esta edición del Black Friday refleja el firme compromiso de MultiMax con Venezuela. Este éxito nos motiva aún más a seguir invirtiendo y apostando por el desarrollo económico de nuestro país, ofreciendo productos de la más alta calidad a precios accesibles”, afirmó el presidente de MultiMax y CEO de CLX Group, Nasar Ramadan Dagga Mujamad.

Black Friday en Venezuela con MultiMax

Como es tradición, las tiendas cerraron a las 5:00 p.m. para organizar todo y abrir nuevamente a las 7:00 p.m., momento en el que se desató una avalancha de compradores que inundaron los pasillos en busca de las mejores ofertas. Cabe resaltar que, desde tempranas horas de la tarde, los clientes ya se encontraban en las inmediaciones de las sucursales.

En Valencia, la tienda ubicada en la Avenida Bolívar Norte fue el centro de atención, donde los asistentes fueron recibidos por los robots anfitriones Neo y Daggy, un androide G1 y un perro cibernético equipado con inteligencia artificial de la marca Unitree. En el lugar también se encontraban Carlos Alvarado, director financiero (CFO) del CLX Group, y Marisela Briceño, gerente de Marketing de MultiMax.

“Es una promoción que por septimo año consecutivo la multimarca más grande de Venezuela puede repetir en sus instalaciones. Estamos sumamente felices de poder ofrecer a los venezolanos los mejores precios justo antes de Navidad”, expresó Marisela Briceño.

Asimismo, en esta sede pionera de la multimarca, se celebró el encendido del árbol de Navidad, acompañado por presentaciones musicales de las agrupaciones del Instituto de Educación Activa IDEA, U.E. Colegio Santa Rosa y el Colegio Juan XXIII, pertenecientes al Festival Intercolegial de Gaitas (FIGA). Además, hubo actividades para los niños, como colchones inflables y estaciones de arte, gracias a marcas aliadas como Kucce y Condesa.

Participación masiva

La venta nocturna se vivió en todo el país, desde Lechería (Anzoátegui), Maturín (Monagas), Cumaná (Sucre) y Costa Azul (Nueva Esparta), hasta Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz y San Félix (Bolívar). En la Gran Caracas, las tiendas de Los Ilustres, Los Cortijos y Propatria fueron escenario de un gran furor por las compras.

Las sucursales de la zona central también vivieron una gran afluencia, con tiendas en Carabobo (Avenida Bolívar Norte y Morón), Aragua (C.C. Global Maracay, Aragua), Charallave y Guatire (Miranda), y San Felipe (Yaracuy) recibiendo a multitudes de compradores.

En las regiones del occidente y los llanos, la jornada se replicó en Barinas (Barinas), San Fernando de Apure (Apure), Guanare (Portuguesa), Barquisimeto Este (Lara), Cabimas y Maracaibo C.C. Olímpico (Zulia), Coro y Paraguaná (Falcón), Mérida y El Vigía (Mérida), San Cristóbal Centro (Táchira) y Valera (Trujillo), alcanzando en total las 28 tiendas en todo el territorio nacional.

¿Qué compraron los clientes?

Los Smart TV QLED Full HD de CLX fueron sin duda los productos más codiciados, agotándose rápidamente en sus versiones de 40 y 32 pulgadas. Estos televisores, con tecnología avanzada que asegura colores vibrantes y un contraste impresionante, son ideales para quienes querían renovar su sistema de entretenimiento en casa.

Entre los productos que también volaron de los estantes estuvieron los aires acondicionados (de ventana y split), la lavadora automática de Condesa y los populares congeladores y refrigeradores. Además, se observaron altas ventas de artículos de cocina como freidoras de aire, cafeteras, licuadoras, microondas y planchas de panini, que se agotaron rápidamente gracias a sus precios atractivos.

Los clientes del programa PriorityMax disfrutaron de acceso anticipado, lo que les permitió ingresar a las tiendas antes de la apertura oficial y realizar sus compras de forma más rápida y cómoda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

¡Las mejores marcas en un solo lugar!

Entre las numerosas marcas presentes en la venta nocturna se encontraron: CLX, Samsung, LG, Condesa, Frigilux, Daewoo Electronics, Kucce, JVC, Vetrux, Oster, Black+Decker. Además de Frigidaire, White-WestingHouse, Premier, Keyton, RCA, Philco y SJ Electronics.

El CEO de la multimarca, Nasar Ramadan Dagga, celebró la gran respuesta del público, destacando que la cadena continúa su expansión. Recordó que actualmente cuentan con 47 tiendas activas en Venezuela y tienen grandes planes de abrir más sucursales.

Si deseas conocer las próximas promociones, puedes consultar el sitio web oficial de MultiMax en www.multimax.com.ve y seguir sus redes sociales para estar al tanto de las novedades. Encuentra todas las actualizaciones en su cuenta verificada en Instagram @multimax.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas