domingo, agosto 10, 2025
Miles de personas evacuadas por incendios forestales en California

Miles de residentes fueron evacuados por el avance de incendios forestales en California, Estados Unidos, que hasta este sábado han dejado más de 44.400 hectáreas afectadas y cuatro heridos.

Un incendio denominado Canyon inició en una zona montañosa al norte de Los Ángeles en la tarde del pasado jueves, propagándose con una velocidad alarmante. Esto obligó el desalojo de más de 4.300 residentes, dejando al menos tres heridos en el condado de Los Ángeles y uno más en el de Ventura.

De acuerdo con el reciente reporte de los departamentos de bomberos del condado de Los Ángeles y del condado de Ventura, hasta esta jornada el incendio Canyon ha perjudicado unas 2.173 hectáreas. Sin embargo, las autoridades levantaron las órdenes de evacuación obligatoria y las mantienen como advertencia.

