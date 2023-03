La cantante estadounidense, Miley Cyrus conquista, una vez más, al público con su nuevo disco Endless Summer Vacation; y canta al amor, desamor y un nuevo capítulo de su vida.

Después del arrasador éxito de su sencillo “Flowers”, Cyrus esperó el momento para terminar de explotar su nueva producción discográfica.

Con el sencillo, logró posicionarse seis semanas consecutivas como el número 1 de Billboard Hot 100.

A Disney+ en “Backyard Sessions dijo que “Creo que “Endless Summer Vacation” representa para mí la intrepidez al experimentar, no solo en mi sonido, pero también con mi identidad y la manera como quiero que me vean. Ya sea visualmente con mi cabello, con mis looks, con los visuales que acompañan la música. Este álbum se siente como una mezcla de los mejores sonidos de todo lo que he hecho”.