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Un minero falleció electrocutado en un yacimiento de las minas de oro en la localidad de El Callao, en el estado Bolívar.

De acuerdo al medio regional Upata Digital, los hechos se dieron en el sector aurífero Belén II. El minero de 33 años, identificado como Gaudis José Castro Castro, estaba dentro de una fosa de, aproximadamente, 20 metros de profundidad.

Minero muere electrocutado en El Callao

Los testigos relataron que el minero estaba usando un martillo eléctrico cuando la herramienta hizo contacto con el agua de la mina, recibiendo una fuerte descarga eléctrica.

A pesar de que el minero fue atendido por sus colegas, todo parece indicar que murió de forma instantánea por la intensidad de la descarga eléctrica. Luego los compañeros retiraron el cuerpo de Castro desde el interior del cilindro.

El cuerpo de Castro fue trasladado hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en El Callao. Las autoridades realizarán la autopsia correspondiente para conocer nuevos detalles del caso.

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