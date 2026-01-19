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Las supuestas conversaciones secretas que vinculan al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello fueron desmentidas por el Ministerio de Comunicación e Información. El Mippci dijo que el objetivo de dichas publicaciones es generar división en el alto mando político.

Indicó el Ministerio que es una información malintencionada, la cual genera controversia. «Categóricamente la información malintencionada», dijo el Mippci en un comunicado difundido ayer domingo.

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Supuestas conversaciones secretas

Resaltó el Ministerio que el objetivo es una estrategia comunicacional. «Estos rumores forman parte de una estrategia comunicacional diseñada para generar división en el alto mando político».

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«Con este pronunciamiento, el Estado ratifica la unidad de sus cuadros políticos y desestima cualquier matriz de opinión que intente vulnerar la estabilidad institucional del país mediante noticias sin fundamento», reza el escrito del Mippci.

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