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El Ministerio de Educación alertó este viernes sobre estafas a docentes y padres, con la venta de guías pedagógicas.

A través de su cuenta en Instagram, el ministerio emitió un comunicado en el que advierte a toda la comunidad educativa sobre este modus operandi.

De acuerdo con el comunicado del ministerio, la alerta está dirigida a toda la comunidad educativa, «en especial a nuestras maestras y maestros, sobre la circulación y venta de documentos presentados como ‘guías para educación inicial y primaria’, supuestamente emitidos por este ente».

Estafas con venta de guías pedagógicas

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En este sentido, especifíca que «todos los documentos y recursos pedagógicos producidos y difundidos por nuestra institución son de consulta absolutamente gratuita».

Al respecto, el organismo advirtió que «el uso de la imagen del ministerio es un delito, y quienes caigan en él deberán responder ante la ley, así como por las estafas y fraudes que están cometiendo».

Adicionalmente, resaltó que estas guías pedagógicas tienen el «propósito de orientar, organizar y apoyar el trabajo de las y los docentes del país».

A lo que reiteró que «ningún material en venta y mucho menos de un tipo tan precario ha sido elaborado por nuestros equipos», del mismo modo que instó a verificar «con las fuentes directas» del ministerio, ya que «es la única forma de no caer en engaños y robos».

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