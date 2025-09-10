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El Ministerio de Educación informó al personal sobre el pago de la primera quincena. Así se pudo conocer mediante el canal de Telegram, de pagos del Ministerio para el Poder Popular de Educación.

“Se informa al personal docente, administrativo como obrero del MPPE que se está abonando la primera quincena en sus cuentas nómina”; dijo la información hoy miércoles dada luego del mediodía.

Ministerio de Educación informa al Personal docente

Los docentes en la actualidad están recibiendo estrategias en torno a lo que será el año escolar 2025 2026. Como es conocido el próximo lunes 15 comenzarán las clases en todos los planteles del país.

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