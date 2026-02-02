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El Ministerio de Educación rechazó la solicitud de disfraces sofisticados como de dinero para carnaval 2026. El ministerio que dirige Héctor Rodríguez dijo que se tienen que utilizar materiales reutilizables, además de recursos a disposición.

El Ministerio indicó sobre las propuestas que tienen para esta temporada carnestolenda y sobre todo para lo que son los disfraces de los niños. Como llamó a disfrutar de los mismos de manera cívica.

«El carnaval nos ofrece oportunidades para conocer y amar a Venezuela, para realizar actividades a favor de la paz, y para recorrer las calles con cultura y consciencia cívica. Sea con esta o con otra propuesta pedagógica igualmente valiosa”, dijo el Ministerio.

Rechazó solicitud de disfraces sofisticados para Carnaval

“Aprovechemos la ocasión con fines educativos, llenemos de contenidos significativos cada uno de nuestros proyectos, y entonces la escuela y el liceo cobrarán un sentido extraordinario. Motivarán y servirán para el desarrollo, enseñarán valores para la vida y habilidades que perdurarán en el tiempo», indica el documento.

Rodríguez dijo que es inconveniente que se le solicite a los estudiantes contribuciones económicas además de la confección de disfraces sofisticados. Los cuales se alejen del sentido pedagógico de la ocasión, y que generen cargas onerosas para la mayoría de las familias.

«En tal sentido, insistimos en que los materiales a utilizar y las producciones para la celebración de eventos y festividades en las instituciones educativas. Deben ser, en lo posible, recursos a disposición y elementos reutilizables», explica.

Resaltó que la temporada de Carnaval se debe «promover el aprendizaje, la creatividad y la originalidad, además de estimular la toma de conciencia sobre valores. Como el trabajo en equipo, la responsabilidad con el ambiente y la idea de alcanzar los mejores logros con esfuerzo y disciplina, no a partir de quién pueda pagar más».

Lineamientos para celebrar el carnaval en escuelas y liceos:

Transformar la celebración del carnaval en contenido educativo con profundidad e impacto positivo para nuestros niños, niñas y adolescentes.

Implementar proyectos como el propuesto en este documento, con propósitos pedagógicos bien definidos, sesiones con contextos reales y evidencias de progreso

Realizar los ajustes pertinentes de acuerdo a cada grupo.

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