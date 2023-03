Compartir

El Ministerio Público (MP) acusa al locutor Lenin Rojas de presuntos actos lascivos y acoso u hostigamiento hacia la joven María Virginia Montiel.

En este sentido, el fiscal general Tarek William Saab escribió en su cuenta de Twitter que “Acusado el sujeto Lenin Rojas por los delitos de actos lascivos y acoso u hostigamiento en razón de los hechos denunciados en el año 2021; por la ciudadana María Virginia Montiel, quien indicó que el mismo la agredió sexualmente en repetidas oportunidades”.

#AHORA Acusado el sujeto Lenin Rojas por los delitos de ACTOS LASCIVOS y ACOSO U HOSTIGAMIENTO en razón de los hechos denunciados en el año 2021 por la ciudadana María Virgina Montiel, quien indicó que el mismo la agredió sexualmente en repetidas oportunidades. pic.twitter.com/Cit4pNoWeO — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 6, 2023

Es de recordar que, el pasado miércoles 1 de marzo, María Virginia Montiel Rincón, denunció a través de su cuenta Instagram que supuestamente había sido víctima de abuso sexual por parte del locutor Lenin Rojas.

Dijo que “Fui víctima de violación por una persona que pertenece a los medios de comunicación”. “Mientras más le decía que parara, más se excitaba”, comentó en el audiovisual publicado.

Lenin responde

Por su parte, el presunto autor Lenin Rojas respondió a las acusaciones mediante un video en redes sociales. “No les voy a pagar, no me voy a prestar para el chantaje, no me voy a prestar para la extorsión”, exclamó.

Alegó habían intentado sobornarlo: “me pidieron una cantidad de dinero que no acepté”.

Así mismo, precisó que la denunciante aparentemente tergiversó su declaración y presentó incongruencias justificadas judicialmente.

