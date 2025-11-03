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Por un homicidio frustrado ocurrido en Maturín fue acusado un hombre. El Ministerio Público presentó acusación formal en contra de Víctor Manuel Lezama, por su presunta responsabilidad en la comisión de un homicidio frustrado.

Tal hecho ocurrió el 14 de septiembre del presente año en el sector Tipuro II, ubicado en la ciudad de Maturín; capital del municipio homónimo y del estado Monagas. Informó el Ministerio Público en su portal web.

De acuerdo con la investigación, durante la referida funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) recibieron por vía telefónica una denuncia anónima. Sobre un grupo de tres personas que amedrentaban de forma violenta a los vecinos del citado sector.

Homicidio frustrado ocurrido en Maturín

En consecuencia, una comisión de la PNB se desplazó hasta el lugar de los hechos y se entrevistó con una mujer; quien les aseguró que dos de sus familiares habían sido heridos de gravedad con armas blancas por Víctor Lezama y otros dos hombres, de quienes aportó su información personal, descripción física y vestimenta de ese día.

Tras obtener los datos sobre lo ocurrido, los funcionarios se desplegaron para hacer patrullaje de seguridad; y lograron avistar a los tres presuntos responsables del hecho. Al notar la presencia policial, tanto Lezama como sus acompañantes emprendieron huida del lugar, pero el primero fue alcanzado y resultó aprehendido para ser dejado a disposición del Ministerio Público.

Fue acusado

La Fiscalía 4ª de Monagas acusó a Lezama por la presunta comisión de homicidio intencional calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles en grado de frustración; detentación de arma blanca, además de agavillamiento.

En el escrito consignado ante el Tribunal 5º de Control en esa entidad oriental, la representación fiscal solicitó la admisión de la acusación; el enjuiciamiento de los hombres y que se mantenga privado de libertad en la sede de la PNB en Maturín mientras avanza el proceso.

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