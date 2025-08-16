sábado, agosto 16, 2025
Ministerio Público anuncia medidas estrictas para abogados privados

Un nuevo protocolo para regular el contacto entre funcionarios del Ministerio Público y abogados privados, según el documento oficial, queda prohibido recibir defensores en despachos fiscales fuera de actos procesales formales. Así lo anunció el Fiscal General, Tarek William Saab.

El protocolo establece que los abogados solo pueden participar en actos previstos por ley, como imputaciones, entrevistas y audiencias con citación formal. Además, el Ministerio Público exige que toda diligencia quede registrada en acta con identificación completa y firma de los asistentes.

Advertencia del Fiscal General

Por lo tanto, el funcionario debe remitir copia del acta al superior jerárquico inmediato para su archivo y control institucional, el Fiscal General advierte que cualquier incumplimiento podría derivar en investigaciones penales por delitos de corrupción.

