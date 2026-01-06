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El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este martes 6 de enero, que desde el Ministerio Público (MP) se investigarán los detalles acerca de las decenas de bajas civiles y militares ocasionadas el pasado sábado 3 de enero durante el ataque perpetrado por el Gobierno de EEUU contra Venezuela y que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

Durante una rueda de prensa, adelantó que se designarán al respecto 3 fiscales que efectuarán las pesquisas pertinentes de los fallecidos en la intervención militar estadounidense en suelo venezolano.

Ministerio Público investigará bajas civiles y militares

Saab subrayó que EEUU ha actuado como una «fuerza de ocupación» al violar la soberanía territorial. «Fue una intervención militar ilegal. La privación ilegítima de libertad para trasladar a un jefe de Estado a otro país califica jurídicamente como un secuestro», sentenció. En ese sentido, recordó que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto el 28 de julio de 2024 y juramentado el 10 de enero de 2025 para el período 2025-2031, y enfatizó que, como jefe de Estado, goza de inmunidad absoluta conforme al derecho internacional; por lo que, aseguró que su secuestro y traslado forzoso a otro país constituye un crimen de lesa gravedad, tipificado como secuestro internacional y privación ilegítima de libertad. El Ministerio Público exigió que la ONU y demás entes de derechos humanos se pronuncien ante lo que calificó como «la agonía del orden jurídico mundial», demandando la liberación inmediata y el retorno seguro de la pareja presidencial. Extendió la invitación a los organismos internacionales para pronunciarse en torno al secuestro del jefe de Estado y la primera dama Cilia Flores, quienes están siendo sometidos bajo un proceso judicial jamás visto en la historia política y jurídica de EEUU.

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