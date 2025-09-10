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Ministerio Público emitió comunicado sobre investigación en el estado Carabobo

By Redacción Noticias24Carabobo
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investigación en el estado Carabobo

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La investigación a jueces y fiscales de Carabobo se dio a conocer mediante un comunicado del Ministerio Público hoy miércoles 10 de septiembre de 2025. En el cual se ha detenido y procesado a varios exfiscales.

“El Ministerio Público informó que se ha llevado a cabo desde la madrugada del pasado domingo 7 de septiembre una nueva operación contra elementos degradados; del sistema de justicia, que vincula entre otros cargos, a varios jueces y fiscales del estado Carabobo”, dijo parte del comunicado.

Investigación en el estado Carabobo

“En ese sentido, esta instancia puntualizó que la iniciativa es desarrollada en medio de un gran apoyo popular. Y se suma a la imputación y judicialización en las últimas horas de 14 fiscales de dicha entidad, incluido el exfiscal superior de la región”, dijo el comunicado.

Investigación en el estado Carabobo

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