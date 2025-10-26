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El Ministerio Público imputó y privó de libertad a José Balza por el delito de femicidio agravado en el municipio Obispo, en Barinas, según confirmó el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en redes sociales.

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Femicidio en Barinas

El fiscal detalló que el sujeto se apersonó al lugar de trabajo de su expareja, Luzdalys Peroza a quien agredió brutalmente en un ataque de celos.

Balza atacó a la víctima con un arma blanca, ocasionándole múltiples heridas que le causaron la muerte de manera instantánea.

De acuerdo a información de los medios de comunicación, la víctima tenía 25 años y era madre de cinco hijos.

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