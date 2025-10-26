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Ministerio Público imputa a sujeto por el femicidio de su expareja en Barinas

By Redacción Noticias24Carabobo
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Femicidio en Barinas

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El Ministerio Público imputó y privó de libertad a José Balza por el delito de femicidio agravado en el municipio Obispo, en Barinas, según confirmó el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en redes sociales.

Femicidio en Barinas

El fiscal detalló que el sujeto se apersonó al lugar de trabajo de su expareja, Luzdalys Peroza a quien agredió brutalmente en un ataque de celos.

Balza atacó a la víctima con un arma blanca, ocasionándole múltiples heridas que le causaron la muerte de manera instantánea.

De acuerdo a información de los medios de comunicación, la víctima tenía 25 años y era madre de cinco hijos.

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