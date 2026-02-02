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El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó a través de sus canales oficiales sobre la imputación y privativa de libertad del ciudadano Pedro Márquez, señalado por el delito de maltrato animal en el Área Metropolitana de Caracas (AMC).

El caso, que ha generado una ola de indignación en las redes sociales, fue atendido de manera inmediata por fiscales del Ministerio Público (MP). Según los detalles ofrecidos por el máximo representante de la acción penal en Venezuela, Márquez actuó de manera «cobarde» al ensañarse contra un canino indefenso.

Márquez habría introducido al canino dentro de una bolsa, limitando su capacidad de defensa y movimiento, para posteriormente proceder a golpearlo repetidamente con un objeto contundente (palo).

El Fiscal Saab enfatizó que este tipo de conductas violentas no serán toleradas bajo el marco jurídico vigente, el cual busca castigar de forma severa a quienes atenten contra la integridad de los seres sintientes.

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