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El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó a través de sus canales oficiales la designación de la Fiscalía 89 Nacional con competencia plena para investigar y sancionar un reciente acto de maltrato animal en San Bernardino, Caracas.

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El caso, que cobró relevancia tras la difusión de un video en redes sociales, muestra a un sujeto agrediendo salvajemente con un objeto contundente a una mascota indefensa, provocándole lesiones de gravedad. Ante la crueldad de los hechos, el Ministerio Público ha activado de inmediato los protocolos de justicia para dar con el responsable.

El Ministerio Público en este caso -al igual que en otros similares ha imputado- se imputará los delitos de maltrato animal, prohibición de hacerse justicia por sí mismo y apología del delito.

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