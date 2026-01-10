ActualidadNacionalPortada

Ministerio Público imputará a hombre por maltrato animal en Caracas

By Redacción Noticias24Carabobo
0
78
maltrato animal en Caracas

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó a través de sus canales oficiales la designación de la Fiscalía 89 Nacional con competencia plena para investigar y sancionar un reciente acto de maltrato animal en San Bernardino, Caracas.

El caso, que cobró relevancia tras la difusión de un video en redes sociales, muestra a un sujeto agrediendo salvajemente con un objeto contundente a una mascota indefensa, provocándole lesiones de gravedad. Ante la crueldad de los hechos, el Ministerio Público ha activado de inmediato los protocolos de justicia para dar con el responsable.

El Ministerio Público en este caso -al igual que en otros similares ha imputado- se imputará los delitos de maltrato animal, prohibición de hacerse justicia por sí mismo y apología del delito.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Hombre es detenido por hurto en empresa de lubricantes en Guacara

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Wingo reanudó vuelos hacia Caracas a partir del 16 de enero
Artículo siguiente
Reportan accidente en la Autopista del Este frente al Sambil Valencia
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes