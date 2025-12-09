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Un hombre en Carabobo será imputado por el Ministerio Público por tráfico de armas y municiones. La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en redes sociales.

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Detenido por tráfico de armas en Carabobo

El fiscal Saab informó que el detenido responde al nombre de Arquímedez Ecarri, fue imputado y privado de libertad en el estado Carabobo por transportar 169 municiones, un rifle y un revólver Smith Wesson; por lo que será imputado por el delito de tráfico de armas y municiones.

Según el fiscal, el objetivo del traslado de las municiones y las armas era comercializarlos.

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