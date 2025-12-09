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Ministerio Público imputará a hombre por tráfico de armas en Carabobo

By Redacción Noticias24Carabobo
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Detenido tráfico armas Carabobo

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Un hombre en Carabobo será imputado por el Ministerio Público por tráfico de armas y municiones. La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en redes sociales.

Detenido por tráfico de armas en Carabobo

El fiscal Saab informó que el detenido responde al nombre de Arquímedez Ecarri,  fue imputado y privado de libertad en el estado Carabobo por transportar 169 municiones, un rifle y un revólver Smith Wesson; por lo que será imputado por el delito de tráfico de armas y municiones.

Según el fiscal, el objetivo del traslado de las municiones y las armas era comercializarlos.
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