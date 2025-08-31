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El Ministerio Público imputará a hombre que se hacía pasar por cirujano. Así lo informó el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en sus redes sociales.

Informó el Fiscal Saab, que fue aprehendido para ser imputado el ciudadano Eduard Graterol, por el delito de uso de documento público falso y estafa continuada.

Hombre se hacía pasar por cirujano

Dicho individuo se hacía pasar por cirujano, ofreciendo la venta de prótesis de extremidades inferiores, luego de recibir el dinero no cumplía con lo acordado, engañando así a múltiples víctimas, ocasionándoles un grave daño patrimonial.

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