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El Ministerio Público (MP) del estado Guárico, imputó a César Hernández (60) por el delito de Feminicidio Agravado.

La información la dio a conocer el fiscal de la República, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del organismo, precisando que el sexagenario asesinó a su esposa por celos en el sector Calabozo.

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Ministerio Público imputará a sexagenario

“Cegado de la ira por los celos asesinó a su esposa la ciudadana Maria Puerta (41), agrediendo de forma salvaje con un objeto contundente tipo palo, hasta causarle la muerte. Simulando un accidente a objeto de evadir su responsabilidad”, indicó Saab.

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