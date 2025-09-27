El Ministerio Público (MP) del estado Guárico, imputó a César Hernández (60) por el delito de Feminicidio Agravado.
La información la dio a conocer el fiscal de la República, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del organismo, precisando que el sexagenario asesinó a su esposa por celos en el sector Calabozo.
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Ministerio Público imputará a sexagenario
“Cegado de la ira por los celos asesinó a su esposa la ciudadana Maria Puerta (41), agrediendo de forma salvaje con un objeto contundente tipo palo, hasta causarle la muerte. Simulando un accidente a objeto de evadir su responsabilidad”, indicó Saab.
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