ActualidadNacionalLo más vistoPortada

Ministerio Público imputará a tres exfiscales detenidos en Caracas

By Redacción Noticias24Carabobo
0
147
Tres exfiscales detenidos Caracas

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció este viernes la detención de varios exfiscales por diversos delitos de corrupción.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal Saab brindó detalles sobre los delitos de estos tres exfiscales del Área Metropoliotana de Caracas (AMC).

Tres exfiscales detenidos en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada, se trata de tres exfiscales 30 del AMC, identificados como Lenyn Puello, Deide Cabezas y Sabelle Sosa.

Asimismo, resalta que los tres serán imputados por la Fiscalía por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y agavillamiento.

En este sentido, detalla el escrito del MP que los tres detenidos le solicitaron dinero a una persona con el fin de «desvincularlo en una investigación que se llevaba por el mencionado despacho Fiscal».

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Ministerio Público supera el millón de imputados en el país

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Source2001 Online
Artículo anterior
Clima hoy 6 de diciembre de 2025 en Venezuela según el INAMEH
Artículo siguiente
Presidente Maduro inauguró la Academia del Servicio de la Policía en El Junquito
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes