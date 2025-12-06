Compartir

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció este viernes la detención de varios exfiscales por diversos delitos de corrupción.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal Saab brindó detalles sobre los delitos de estos tres exfiscales del Área Metropoliotana de Caracas (AMC).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fiscal General de Venezuela 🇻🇪Tarek William Saab (@mpublicove)

Tres exfiscales detenidos en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada, se trata de tres exfiscales 30 del AMC, identificados como Lenyn Puello, Deide Cabezas y Sabelle Sosa.

Asimismo, resalta que los tres serán imputados por la Fiscalía por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y agavillamiento.

En este sentido, detalla el escrito del MP que los tres detenidos le solicitaron dinero a una persona con el fin de «desvincularlo en una investigación que se llevaba por el mencionado despacho Fiscal».

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas