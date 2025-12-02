Compartir

El Ministerio Público imputará al autor del caso de los Hermanos Faddoul, la información la dio a conocer el Fiscal General de la República Tarek William Saab en sus redes sociales. Este sujeto se encontraba en Cagua, estado Aragua.

Dijo el Fisca Saab que fue aprehendido para ser imputado y privado de libertad por la Fiscalía 66 Nacional Plena, el sujeto Gabriel Peñaloza. Por los delitos de secuestro con muerte En cautiverio y asociación.

Autor del caso de los hermanos Faddoul

Dicho delincuente luego de privar de libertad a los hermanos Faddoul, fue el autor material del asesinato de las víctimas Kevin Faddoul, Jeison Faddoul, Jhon Faddoul. Como de Miguel Antonio Rivas, a quien mantuvo secuestrados por varios días.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas