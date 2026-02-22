Compartir

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este sábado la designación de la Fiscalía 4 del Área Metropolitana de Caracas (AMC) para investigar y sancionar a un grupo de personas involucradas en una agresión física contra un adulto mayor en la parroquia El Junquito.

Los hechos, que se viralizaron a través de plataformas digitales, ocurrieron específicamente en el kilómetro 12 de El Junquito, perteneciente al municipio Libertador, donde se observa a un grupo de sujetos ultrajar y agredir salvajemente a un adulto mayor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fiscal General de Venezuela 🇻🇪Tarek William Saab (@mpublicove)

Dichos sujetos mojaron con agua al adulto mayor durante los pasados días de Carnaval sin que esta persona fuera parte del festejo o juego que realizaban en el sector.

Agresión contra adulto mayor en El Junquito

El Ministerio Público ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso con la defensa de los derechos humanos, especialmente en casos de maltrato a personas de la tercera edad, un delito que acarrea severas sanciones según la legislación venezolana vigente.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas