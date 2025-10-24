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El homicidio del funcionario de la PNB en Valencia ocurrido el 17 de octubre de 2025 será investigado por el Ministerio Público. La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab hoy en las redes sociales de la Fiscalía.

Anunció el fiscal Saab que se designó a la Fiscalía 34 para investigar como para sancionar los hechos donde el funcionario de nombre Darwin Linares fue asesinado. Linares fue asesinado por sujetos desconocidos.

Homicidio del funcionario de la PNB en Valencia

Esto para despojarlo de su vehículo tipo moto. Recordemos que el funcionario había quedado en verse con una persona esa noche. Y en el lugar dos sujetos le despojaron de la motocicleta además que le dispararon.

Estos hechos ocurrieron en la zona sur de la ciudad, al sitio esa vez llegaron autoridades del estado Carabobo.

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