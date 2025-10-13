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Un envenenamiento masivo de animales en Barquisimeto será investigado por el Ministerio Público, la información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. A través de las redes sociales de la Fiscalía.

Informó el titular del Ministerio Público que se designó a la Fiscalía 23 en Materia de Defensa Ambiental, para investigar y sancionar los hechos ocurridos: en la urbanización Patarata II avenida Andrés Eloy Blanco.

Envenenamiento masivo de animales en Barquisimeto

Donde mascotas comunitarias han sido envenenados, ocasionándole un grave daño al medio ambiente. Es por ello que se iniciará una investigación de estos hechos que han causado conmoción a los habitantes de dicho urbanismo.

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Se espera ahora por los resultados de este caso, el cual ha sido tendencia en las últimas horas a nivel nacional.

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