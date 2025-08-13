miércoles, agosto 13, 2025
Ministerio Público restituyó una vivienda en Aragua tras 20 años de ser invadida

El Ministerio Público restituyó una vivienda en Aragua tras 20 años de ser invadida. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab a través de sus redes sociales.

Esto en respuesta inmediata a petición de la adulta mayor María Toro de 83 años de edad, quien logró la restitución de su inmueble. El cual se encontraba invadido por una ciudadana por más de 20 años de forma irregular.

Dicha invasión ocasionó un grave daño patrimonial a la mencionada víctima. Esta restitución se suma a los inmuebles que han sido recuperados y devueltos a sus dueños, luego de años de ser invadido.

En la actualidad la Fiscalía ha dado respuesta a las personas que han solicitado restitución de sus propiedades. Muchas de ellas ocupadas en principio como alquiler y luego no siguen cumpliendo con el debido pago.

