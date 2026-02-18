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Una medida cautelar sustitutiva para Evanan Romero fue solicitada por el Ministerio Público. Esta medida tendrá régimen de presentación, luego de la audiencia de presentación con fecha del 17 de febrero de 2026.

En horas de la noche de ayer, la Fiscalía mediante su cuenta de Instagram, resaltó que por atención a la edad del ciudadano investigado se acordó dicha solicitud. Esto en apego a las garantías constitucionales.

Romero había sido detenido el pasado 13 de febrero de este año en el Aeropuerto Internacional de La Chinita en la entidad zuliana. Ya que estaba solicitado desde el pasado 26 de mayo.

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Medida cautelar sustitutiva para Evanan Romero

Romero quedó detenido por los delitos de estafa como de asociación, indicó el Ministerio Público que la detención de Romero no tiene relación con temas petroleros. Como tampoco con actividades conexas con el sector.

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Negó que la detención se hiciera con esos motivos, tal como lo habían publicado algunos espacios de prensa digital.

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