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La 18ª edición de la Fitven fue inaugurada en Puerto Cabello. En medio de un ambiente festivo, ameno y fraternal, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, junto con el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, inauguraron la 18º edición de la Feria Internacional del Turismo en Venezuela (Fitven) Carabobo 2025 en el municipio Puerto Cabello, con la presentación de más de 200 stands nacionales e internacionales.

Desde el complejo instalado en el malecón de “La Ciudad que Está de Moda”, la titular de la cartera de Turismo señaló que ningún tipo de intento de injerencia extranjera, podrá arrebatarle al pueblo venezolano su esperanza y su gran potencial como país, con su gran y azul Mar Caribe.

«Esto es una gran feria que demuestra la resiliencia de nuestro pueblo venezolano. Aquí estamos hoy en las circunstancias que quiere imponernos el imperio, pero aquí está Venezuela, presentando su mejor cara, la verdadera cara de nuestro país y de este pueblo alegre», expresó.

Asimismo, destacó que instituciones, empresas, prestadores de servicio, agencias, emprendimientos y delegaciones diplomáticas de países como China, Vietnam, Turquía y Sudáfrica, contarán con más de 8 mil metros cuadrados de exposición que facilitarán el intercambio comercial y turístico, así como se realizará un homenaje a la nación africana y se llevará a cabo en paralelo al Congreso de Turismo 360.

«Eso es el venezolano, alegría y emoción, y el turismo es la manera de abrir nuestras puertas al mundo para que se contagien de esta buena vibra, lo que se respira en estas instalaciones no es nada más que felicidad «, recalcó.

18ª edición de la Fitven en Puerto Cabello

Por su parte, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, destacó el gran avance que ha tenido esta ciudad a lo largo de los años, la cual se convierte en un epicentro turístico a nivel nacional e internacional.

«Hace aproximadamente 17 años, yo tomé la decisión de regresar a la ciudad, yo era embajador en Italia y en el 2008 decidí regresar a la ciudad de Puerto Cabello, porque el Presidente Chávez me llamó para que me postulara para las elecciones de aquel entonces como alcalde de mi ciudad, y mucho tiempo después, veo mi sueño hecho realidad, porque esta ciudad está en boca de todo el mundo», comentó.

Asimismo, precisó que este tipo de actividades son producto del esfuerzo conjunto realizado con el presidente Nicolás Maduro, para mostrar las potencialidades que tiene Carabobo y Venezuela en general.

«Estoy muy orgulloso y muy contento, solo me queda decirle a todos los visitantes que disfruten de esta feria que hemos preparado para todos ustedes», agregó.

Por su parte, Daniella Cabello, presidenta de la Marca País, indicó que los diferentes ambientes que muestra Puerto Cabello la hace un destino ideal para esta edición de la Fitven.

«Estamos mostrando nuestros 24 estados con sus diferentes atractivos, que incluso va más allá del atractivo turístico, sino también el económico, productivo, agroindustrial y cultural, y todo eso lo vivimos a cada paso por los stands», dijo.

En la Plaza Bolívar de Puerto Cabello

Horas después, autoridades y visitantes se dieron cita en la plaza Bolívar de Puerto Cabello, donde pudieron apreciar un impactante video Mapping, que los sorprendió y llenó de orgullo patrio, con proyecciones en el Teatro Municipal, Iglesia San José y Centro de Información al Turista, que concluyeron con fuegos artificiales y aplausos.

Durante la ocasión, las autoridades también inauguraron la “Experiencia Puerto Cabello”, donde a bordo de un tren, fueron trasladados por diversas estaciones, que exhibieron atributos de la ciudad cordial, acompañados de guías que revelaban importantes datos históricos de estos destinos turísticos.

Posteriormente en el Teatro Municipal de Puerto Cabello y bajo la animación de Leonardo Villalobos, se inauguró la Gala Cultural, que contó con exhibición de grupos de danza venezolanos y cubanos, el gran cierre estuvo a cargo de los integrantes de la Simón Bolívar Big Band Jazz pusieron a bailar a todos los presentes.

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