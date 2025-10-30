Compartir

Este miércoles, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que en lo que va del año se han confiscado y destruido más de 63 toneladas de drogas ilícitas en el país.

«63 mil 127 kilos de drogas incautadas este año, aquí en Venezuela. ¡Por aquí no pasarán su porquería!», enfatizó.

El también ministro del Interior y Justicia detalló que la mayoría de los cargamentos confiscados consisten principalmente en marihuana y cocaína. En su discurso, destacó la importancia de estas acciones dentro del marco de la lucha contra el narcotráfico, especialmente en relación con los cargamentos ilícitos que provienen de Colombia.

Ministro Cabello anuncia incautación de drogas ilícitas

El vicepresidente también subrayó las medidas adoptadas para combatir el uso del espacio aéreo nacional por parte de aeronaves involucradas en el tráfico de drogas. «No más de esos aviones, han sido derribadas 413 naves, más dos de este miércoles, son 415. ¿De quién serán esos aviones?», concluyó.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: