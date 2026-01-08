Durante la más reciente emisión del programa «Con el Mazo Dando» este miércoles, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció con firmeza las consecuencias humanas del reciente ataque militar contra el territorio nacional, al confirmar la muerte de 100 personas.
Al calificar el ataque del pasado 3 de enero en Caracas, Miranda y La Guaira como un «ataque bárbaro y artero», reveló que el impacto de la ofensiva deja hasta el momento 100 personas fallecidas y una cifra similar de heridos.
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Fallecidos tras ataque de EE. UU.
«Terrible el ataque contra nuestro país. Eso es cierto, eso es una verdad, no lo va a tapar nadie, no hay manera de que eso pueda ser tapado», enfatizó Cabello, asegurando que el mundo está comenzando a descubrir la magnitud de lo ocurrido de manera plena.
«Murieron personas que no tenían nada que ver con un conflicto, civiles, mujeres que estaban en sus casas, personas que estaban en sus casas, fueron alcanzadas por el impacto de las poderosísimas bombas lanzadas contra nuestro país», precisó.
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